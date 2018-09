Sexo anal e masturbação: As imagens da polémica que chocam valencianos

Hoje às 10:41 Facebook

Uma exposição organizada pelo Governo da região de Valência, em Espanha, está no centro da polémica. É que as imagens do artista Antoni Miró, que inundam a Marina de Valência, mostram cenas de sexo explícito.

Junto ao emblemático edifício Veles e Vents, surge, desde o último fim de semana, uma fileira com mais de uma dúzia de placas metálicas que evocam a arte grega. Em cada uma das peças são destacados motivos sexuais que estão a deixar os habitantes locais divididos.

A exposição é da responsabilidade do governo da região de Valência e do Ministério da Cultura e serve de antecâmara para a inauguração da "La Base", um novo espaço criativo e cultural.

Ao jornal "ABC", Fernando Castro, curador da exposição, demonstrou estar surpreendido com a controvérsia em torna das peças que recriam a arte clássica e afirmou que "parece que o erotismo é mais preocupante" do que a corrupção e o terrorismo.

Uma turista, de origem argentina, entrevistada pela agência EFE, disse que a exposição é "muito natural" e representa aquilo "que as pessoas são". Por seu lado, um habitante idoso da cidade explicou que os quadros são um "escândalo".

Questionado sobre a polémica, o presidente da câmara de Valência assegurou que a Marina tem "liberdade de ação" e que não tem "nada a dizer" sobre a exposição. Explicou ainda que este tipo de obras são "muito comuns em museus em Itália sem grande polémica".