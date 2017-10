Bárbara Lopes Ontem às 23:27, atualizado hoje às 01:33 Facebook

Shadia Bseiso, 30 anos, tornou-se a primeira mulher do árabe a assinar um contrato com a famosa empresa de wrestling, a WWE.

Atleta de jiu-jitsu e professora de cross fit, Shadi Bseiso assinou no domingo passado um contrato com a World Wrestling Entertainment Inc.

"Fui convidada para as provas em abril com mais 40 pessoas oriundas de todo o mundo. Tivemos quatro dias de exercícios de condicionamento de costas, interiores e exteriores, no Dubai. Conseguimos aprender exercícios dentro do ringue, exercícios de luta, e foi uma experiência incrível. Um mês depois, recebi uma chamada a dizer que me queriam contratar"

A atleta espera conseguir que mais mulheres árabes façam desporto e se destaquem, assim como tornar-se um ícone para os cidadãos do Médio Oriente, que vão ter alguém quem apoiar.

"As atletas femininas estão finalmente a receber o valor que merecem. O mundo está mais aberto a isso, e quanto à reação da minha região, espero que seja muito positiva", disse Bseiso.

Falando à Reuters no escritório da Dubai na WWE, Bseiso diz que antes de fazer uma escolha sobre a sua carreira, falou pessoalmente com os pais e que, apesar de ter obtido aprovação, ficaram preocupados com a sua segurança.

"Espero um dia partir uma cadeira de metal em cima da estrela da WWE, John Cena", diz Shadia em tom de brincadeira.

"Recrutar a Shadia sublinha o compromisso contínuo da WWE de construir uma lista de talentos tão diversificada quanto a nossa base de fãs", disse Paul (Triple H) Levesque, vice-presidente executivo da WWE e lutador.