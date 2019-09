"Sharpiegate": Trump engana-se e mostra mapa riscado para insistir no erro

Hoje às 20:52 Facebook

É a mais recente polémica a envolver o presidente dos EUA. Na quarta-feira, Donald Trump afirmou que o Estado do Alabama estaria no caminho do furacão Dorian, que passou pelas Bahamas no nível de intensidade cinco, baixou para o nível dois e voltou a ganhar força ao aproximar-se dos EUA, estando agora no nível três. O problema é que não era verdade, mas o presidente não reconheceu o erro e insistiu.

Depois de ter dito, a 1 de setembro, que o Alabama estaria no caminho do furacão Dorian, através de uma série de mensagens no Twitter, Trump foi quase de imediato desmentido pelo Serviço Nacional de Meteorologia de Birmingham, no Alabama.

"Além da Florida - Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia, e Alabama, provavelmente serão atingidos (muito) mais duramente do que o previsto. Parece um dos maiores furacões de todos os tempos. Já é categoria 5. CUIDADO! DEUS VOS ABENÇOE A TODOS!", lia-se na mensagem na rede social de Trump.

"O Alabama NÃO vai ter nenhum impacto do #Dorian. Repetimos, nenhum impacto do Furacão #Dorian será sentido no Alabama. O sistema está muito a Leste", lia-se na mensagem de resposta, a 1 de setembro, do Serviço Nacional de Meteorologia.

Mas sendo Trump reconhecidamente teimoso, na quarta-feira, durante um briefing sobre o furacão que se aproxima agora da Carolina do Sul e Norte, mostrou um mapa com a previsão do caminho da tempestade. O problema é que o mapa tinha sido alterado com um marcador preto, que estendia o cone do furacão até ao Alabama (daí o nome "Sharpiegate").

Depois de as redes sociais terem entrado em ebulição com o mapa alterado, Trump foi questionado sobre o caso e garantiu que desconhecia qualquer alteração e que, nos briefings que recebeu, o Alabama teria 95% de hipótese de ser atingido. "Não sei, não sei", comentou ao "Washington Post", afirmando que no mapa original estava a indicação sobre o Estado do Alabama. O mapa original pode ser visto aqui, sem a alteração do marcador preto.

Quarta-feira à noite, mostrando no Twitter um outro mapa onde se vê que as extremidades da tempestade poderiam ultrapassar a fronteira do Estado, exigiu desculpas aos meios de comunicação social, garantindo que os modelos iniciais previam que o Alabama poderia ser afetado. Neste mapa, elaborado pelo serviço de gestão de águas do Sul da Florida, pode ler-se que o mapa complementa os do Serviço Nacional de Furacões, que se sobrepõe a ele em caso de conflito de informações.

No Twitter, o presidente norte-americano voltou a insistir, esta quinta-feira, que a razão está do seu lado, dizendo que nos primeiros dias estava previsto que o Dorian pudesse "atingir ou roçar" o Alabama. Uma grande distância da afirmação inicial de que o Alabama e outros Estados seriam "atingidos (muito) mais duramente do que o previsto".