Silvio Berlusconi hospitalizado

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 82 anos, terá sido hospitalizado esta terça-feira de manhã em Milão.

De acordo com o jornal "Corriere dela Sera", o líder do partido Força Itália foi transportado de ambulância para o hospital de São Rafael, onde, em junho de 2016, foi submetido a uma operação ao coração, na sequência de uma doença causada por insuficiência cardíaca.

Berlusconi tinha marcado para esta terça-feira a apresentação da lista candidata do partido às europeias.

"O presidente Silvio Berlusconi foi encaminhado esta manhã para o San Raffaele, para o tratamento de uma cólica renal aguda. Assegurou que assim que todos os exames estiverem concluídos, marcará presença no evento da Força Itália, com os candidatos às eleições europeias", explicou a comitiva do dirigente do partido de centro-direita em comunicado citado pelo diário italiano.