Cerca de 200 famílias deixaram áreas da oposição em Ghouta Oriental

Cerca de 200 famílias, entre 800 e mil pessoas, deixaram esta quinta-feira áreas sob controlo da oposição em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, para zonas dominadas pelas autoridades sírias.

Essas pessoas deixaram a cidade de Duma, a maior em Ghouta Oriental e son controlo da fação do Exército do Islão, através do corredor aberto pelas forças do governo sírio no campo de refugiados de Al Wafidin, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

O Exército do Islão, um dos grupos islâmicos que operam em Ghouta Oriental, e a Rússia, um aliado do governo de Damasco, chegaram a um acordo na semana passada para permitir que civis, doentes e feridos que desejassem deixar Duma o pudessem fazer através do corredor aberto pelo exército sírio.

Cerca de 76 mil pessoas saíram de Duma e de outras zonas de Ghouta Oriental em direção a áreas em poder das autoridades desde o passado dia 15 de março.

Entretanto, há preparativos para uma retirada de combatentes islâmicos e seus familiares, bem como doentes, da população de Harasta, controlada pelo Movimento Islâmico do Sham Livre, que também chegou a um acordo com as tropas do governo.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, está prevista a saída de cerca de oito mil pessoas de Harasta em direção a áreas dominadas por rebeldes no norte da Síria.

Nas últimas horas chegaram a Harasta veículos do Crescente Vermelho, que supervisionará a operação e transportará os doentes e feridos.

Ghouta Oriental é alvo de uma ofensiva terrestre por tropas do governo sírio e seus aliados desde 25 de fevereiro, precedida uma semana antes da intensificação dos bombardeios da aviação síria e russa e dos disparos da artilharia governamental.

Desde 18 de fevereiro, pelo menos 1544 pessoas perderam a vida em Ghouta Oriental, incluindo 316 menores e 193 mulheres, segundo dados do Observatório.