Pelo menos 42 civis mortos em ataques aéreos contra Ghouta

Pelo menos 42 civis morreram em raides aéreos contra o enclave rebelde de Ghouta Oriental, alvo de uma ofensiva do regime sírio e dos aliados russos.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) atribui os raides à aviação russa.

Só na localidade de Kafar Batna, os ataques mataram 31 civis e feriram uma centena de pessoas, após bombardeamentos semelhantes na localidade de Saqba, onde 11 civis morreram, diz o OSDH.

Desde o dia 18 de fevereiro, quando começou o mais recente ataque das forças sírias e russas contra Ghouta oriental, morreram 1272 pessoas naquele enclave, entre as quais 252 crianças e 171 mulheres.

Segundo o OSDH, as forças do regime já tomaram 70% do enclave e os rebeldes controlam apenas três setores isolados uns dos outros.

Cerca de 20 mil habitantes saíram da região na quinta-feira, devido aos intensos bombardeamentos, disse o observatório.