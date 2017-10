Sismo abala norte do Japão

Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um forte sismo atingiu, esta sexta-feira, o nordeste do Japão perto da costa de Fukushima, abalada por um poderoso tremor de terra e um tsunami em 2011 que danificou uma central nuclear, mas sem registo de danos materiais ou humanos.

A Agência meteorológica do Japão disse não existir o perigo de tsunami e referiu ainda que o abalo foi registado cerca da meia-noite e com uma magnitude preliminar de 5,9 na escala de Richter.

O epicentro foi detetado no oceano, a cerca de 50 quilómetros de profundidade.

Os efeitos do sismo foram sentidos em Tóquio, a capital do Japão e a cerca de 250 quilómetros do epicentro.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A televisão pública NHK referiu que a circulação dos comboios locais foi temporariamente interrompida para inspeções de segurança, mas retomada pouco depois.

A empresa que opera na danificada central nuclear de Fukushima referiu não ter sido detetada qualquer anormalidade.