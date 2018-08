Sismo de 5,7 sentido na Venezuela

Hoje às 18:14 Facebook

Um sismo com magnitude de 5,7 foi sentido esta quarta-feira na Venezuela, na mesma região do terramoto que ocorreu na terça-feira com uma magnitude 6,9, anunciou a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (Funvisis).

Segundo a Fundação, até ao momento ainda não foram registadas vítimas ou danos na sequência do terramoto.

A entidade, vinculada ao Ministério da Educação Universitária, Ciência e Tecnologia, localizou o epicentro do terramoto a nove quilómetros "a noroeste de Yaguaraparo", região onde o sismo foi registado na terça-feira, embora tenha ocorrido a sudeste.

Na rede social Twitter, a Funvisis explica que a profundidade do abalo foi de 22,9 quilómetros.

O ministro do Interior, Néstor Reverol, também divulgou na sua conta do Twitter que "foi registado uma réplica de magnitude 4,1", desta vez, ao sul daquela região do Estado de Sucre, nordeste da Venezuela, com uma profundidade de 59,3 quilómetros.

"Estamos a realizar a avaliação dos danos nos Estados onde o terramoto foi sentido. Até ao momento não há danos ou factos a serem lamentados, o Sistema de Gestão de Riscos encontra-se ativado e implantado", acrescentou o ministro.

De acordo com os relatos da 'media' local, o terremoto foi sentido em vários Estados do nordeste e centro do país, principalmente na região costeira.

Na terça-feira um sismo de magnitude 6,9 abalou a Venezuela e provocou prejuízos em alguns edifícios em Caracas e noutros Estados do leste do país.