Sismo de magnitude 5,1 registado ao largo de ilhas gregas

Um sismo de magnitude 5,1 na escala de Richter foi registado, esta madrugada, no mar Egeu, ao largo das ilhas gregas Espórades, sem que tenha sido reportada a ocorrência de vítimas ou danos materiais.

O epicentro do terramoto, que ocorreu pelas 01:50 (23:50 de quarta-feira em Lisboa), foi localizado no mar, no meio do arquipélago das Espóradas (Skopelos, Skyros, Alonissos...) e perto da ilha de Eubeia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitoriza a atividade sísmica mundial.

O abalo foi sentido em Atenas, a aproximadamente 150 quilómetros a sudoeste.

Nem a polícia nem os bombeiros tinham reportado a ocorrência de vítimas pela 01:00 (hora em Lisboa).

O Instituto de Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas avaliou a intensidade do terramoto em 5.

Georgia Panopoulou, sismólogo no Instituto, indicou à agência de notícias francesa AFP que o abalo telúrico foi seguido de seis réplicas com uma magnitude próxima de 3.

Sismos moderados ocorrem com frequência na Grécia.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).