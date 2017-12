Sismo de magnitude 5,2 sentido no Irão

Ontem às 20:54 Facebook

Um sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira em Meshkindasht, a 40 quilómetros a sudoeste da capital do Irão, Teerão, reportou a televisão estatal iraniana.

O terramoto - considerado moderado na escala que mede a intensidade dos abalos sísmicos - registou-se às 23.38 horas locais (19.38 horas em Portugal continental) e não existem ainda indicações dos danos causados.

O sismo foi também sentido em várias cidades do norte do Irão, incluindo a capital iraniana, embora com menos intensidade.

Em novembro, um terramoto de magnitude 7,2 atingiu a parte ocidental do país, provocando a morte de 600 pessoas.

Em 2003, um sismo de 6,6 matou 26 mil pessoas.