Sismo de magnitude 5,5 nas Caraíbas atinge portugueses

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter abalou, este domingo à tarde, a ilha de Saint Barthélemy, nas Caraíbas, que, em setembro, ficou destruída pela passagem do furacão Irma.

O sismo, que teve epicentro em Anguilla, a cerca de 45 quilómetros de Saint Barthélemy, por volta das 11.15 horas locais (15.15 horas em Portugal continental), fez sentir-se na ilha onde vivem cerca de três mil portugueses.

Ao que o JN conseguiu apurar, o fenómeno foi sentido por portugueses residentes em Saint Barthélemy e provocou vários desabamentos na ilha, que ainda está longe de estar recuperada dos efeitos provocados pelo furacão Irma, que atingiu as Caraíbas em setembro.

Saint Barthélemy costuma ser um destino turístico por esta altura e, apesar de os hotéis e alojamentos locais terem ficado parcial ou totalmente destruídos pelo furacão, há muitos turistas na ilha, a pernoitar em barcos e iates, que também sentiram a terra tremer.

O JN tentou falar com mais portugueses no local mas as comunicações - que já não funcionavam com normalidade desde setembro - ficaram ainda mais danificadas.

No início de setembro, o Irma, furacão de intensidade sem precedentes no Atlântico, atingiu toda a região das Caraíbas, provocando prejuízos avaliados em cerca de 1,2 mil milhões de euros, na ilha de Saint-Barthélemy e na vizinha Saint-Martin.