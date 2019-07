Sismo de magnitude 6 atinge norte de Vanuatu, no Pacífico Sul

Hoje às 08:08 Facebook

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter atingiu o norte de Vanuatu, no Pacífico Sul, sem que tenha sido emitido alerta de tsunami ou reportada a ocorrência de vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, identificou o hipocentro a uma profundidade de 100 quilómetros.

A mesma agência localizou o terramoto a 39 quilómetros a oeste da cidade de Luganville - com cerca de 13 mil habitantes - e a 265 quilómetros a sudeste de Port-Vila, a capital.

Vanuatu localiza-se no designado Anel do Fogo do Pacífico, uma zona geologicamente ativa, e é considerado um dos países mais propensos do mundo a desastres naturais.