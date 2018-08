Sismo de magnitude 6,2 atinge Afeganistão e Paquistão

09 Maio 2018 às 13:21 Facebook

Twitter

Um sismo de magnitude de 6,2 na escala de Richter ocorreu esta quarta-feira no norte do Afeganistão, atingindo também uma parte do Paquistão.

O sismo foi registado às 10.41 horas GMT (mais uma hora em Portugal continental), na região montanhosa de Hindu Kush, perto da fronteira com o Tajiquistão, a uma profundidade de 111 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo as autoridades afegãs, duas crianças ficaram feridas devido ao colapso da sua casa.

O sismo levou vários habitantes a abandonar as casas ou lojas para procurar abrigo nas ruas, onde se viam pessoas a recitar versos do Corão.

Já esta manhã tinha sido registado um outro abalo, mais ligeiro (5,1), em algumas regiões do leste do Paquistão, próximo da fronteira com o Afeganistão, causando ferimentos em pelo menos dez alunos de uma escola na cidade de Bannu.

Em Cabul, os jornalistas da agência francesa France-Presse relataram ter sentido o chão a vibrar durante cerca de um minuto, no segundo sismo.

Atentados contra esquadras

A capital afegã está sob alta tensão. Bombistas suicidas atacaram duas esquadras de polícia em Cabul, matando pelo menos dois polícias e ferindo ainda várias outras pessoas, de acordo com as autoridades locais.

O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse que o primeiro bombista suicida atacou um posto policial na parte ocidental de Cabul, matando pelo menos dois polícias. Houve tiros esporádicos após a explosão, enquanto uma "operação de limpeza" estava a ser realizada.

O chefe da polícia de Cabul, general Daud Amin, disse que outros dois polícias ficaram feridos no ataque.

O general Amin declarou ainda que um ataque separado no centro de Cabul, no qual um bombista suicida se fez explodir na entrada de uma esquadra da polícia, desencadeou um confronto que ainda estava em curso.

O chefe da polícia explicou que homens armados ocuparam um prédio próximo, de onde estavam a disparar contra as forças de segurança.

O responsável pelo serviço de ambulâncias de Cabul informou que seis pessoas foram levadas para os hospitais da zona, podendo o número de vítimas aumentar por causa dos confrontos.

O grupo extremista Estado Islâmico já reivindicou o primeiro ataque.

Tanto os Talibãs como o Estado Islâmico frequentemente visam as forças governamentais e de segurança apoiadas pelo Ocidente.