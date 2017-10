Sismo de magnitude 6,3 no Chile

Hoje às 08:42, atualizado às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude 6,3 abalou, esta terça-feira, o norte do Chile. Não há, até ao momento, registo de vítimas ou danos materiais.

O terramoto, que ocorreu a uma profundidade de 82 quilómetros, foi registado a 70 quilómetros a leste da cidade costeira de Arica, perto da fronteira com o Peru, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.

O Chile é um dos países mais atingidos por tremores de terra e nos últimos sete anos foi sacudido por três sismos de magnitude superior a 8.

Segundo o USGS, o terramoto de Valdivia (no sul do país) em 1960 foi o mais forte jamais registado - com uma magnitude de 9,5.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em setembro de 2015, o norte do Chile foi palco de um terramoto de 8,3, seguido de um tsunami, que fez 15 mortos.