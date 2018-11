Risco de tsunami após sismo de 6,7 no Alasca

JN Hoje às 17:46, atualizado às 18:44 Facebook

Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter foi registado, esta sexta-feira, em Anchorage, no Estado norte-americano do Alasca, confirmou o Instituto Geológico dos EUA.

Segundo a Associated Press, o terramoto provocou danos em vários edifícios e obrigou à retirada de pessoas de suas casas. O Instituto Geológico norte-americano (USGS) referiu que o epicentro do sismo se localizou 12 quilómetros a norte de Anchorage, a maior cidade do Alasca.

As autoridades emitiram um alerta de tsunami na sequência do terramoto, que também foi sentido em algumas zonas do Canadá.