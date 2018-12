Sismo de magnitude 7,3 em ilhas da Rússia

Hoje às 18:27, atualizado às 19:29 Facebook

O alerta de tsunami após o sismo de 7,3 de magnitude na escala de Richter, esta quinta-feira, registado na região russa das Komandorskiye Ostrova (Ilhas Comandante) foi levantado, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"Com base em todos os dados disponíveis, a ameaça de tsunami deste sismo está agora ultrapassada", lê-se no documento do USGS, que inicialmente previra a possibilidade da "ocorrência de ondas de tsunami nas zonas costeiras da Rússia situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro do sismo".

A terra tremeu naquela região russa banhada pelo oceano Pacífico - uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta - a 33 quilómetros de profundidade, às 5.02 locais de sexta-feira, e registou-se, pouco depois, uma réplica de magnitude 5,6 na escala de Richter, a 10 quilómetros de profundidade.