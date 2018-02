Sismo de magnitude 7,2 abala México

JN Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter abalou, esta sexta-feira à noite, a zona centro e sul do México.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o epicentro do terramoto registou-se a uma profundidade de 24 quilómetros, a 53 quilómetros noroeste de Pinotepa Nacional, no Estado de Oaxaca, junto à fronteira do Pacífico. Até ao momento não existem informações sobre danos ou vítimas.

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, deu conta, no Twitter, da ativação dos protocolos da Proteção Civil.

Segundo a agência Reuters, vários edifícios da cidade do México foram abalados.

Imagens dos abalos têm sido partilhadas nas redes sociais.