Sistema de Inteligência Artificial identifica assaltante em concerto

As autoridades chinesas detiveram um homem que, no domingo à noite, assistia a um concerto com mais cerca de 20 mil pessoas, em Jiaxing, depois de ter sido identificado por um sistema de reconhecimento facial artificial.

O sistema de Inteligência Artificial foi construído na sequência de um anúncio feito pela China, em 2015, acerca da criação de um banco de dados facial. Segundo explicou um funcionário do Departamento de Segurança Pública do Distrito de Nanhu ao jornal local "Qianjiang Evening News", o indivíduo foi identificado minutos depois de ter passado pela zona de controlo de segurança. "O nosso sistema emitiu logo um aviso de que (o homem) era uma pessoa procurada", disse o responsável.

O detido, identificado apenas pelo apelido, Yu, é suspeito de ter roubado batatas, no valor de cerca de 14 mil euros, em 2015.

De acordo com a imprensa chinesa, Yu é a terceira pessoa a ser detida, este ano, sob as mesmas circunstâncias: durante um concerto do artista pop Jacky Cheung e através do mesmo método de reconhecimento facial.

As tecnologias de reconhecimento facial estão a ser implementadas na China à velocidade da luz e os projetos de inteligiência artificial são financiados maioritariamente pelo governo do país.