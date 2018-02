Sobe para cinco o número de mortos na explosão em Leicester

Hoje às 17:14 Facebook

A polícia britânica elevou, esta segunda-feira, para cinco o número de mortos na sequência de uma explosão que no domingo fez ruir um edifício na cidade de Leicester, Inglaterra.

As forças policiais avançaram ainda que cinco pessoas foram hospitalizadas num hospital próximo.

De acordo com as autoridades, as buscas prosseguem, pois mais pessoas podem estar desaparecidas.

"Acreditamos que pode haver pessoas que não foram contabilizadas e continuamos os esforços de modo a localizar possíveis vítimas", disse o superintendente Shane O'Neill, da polícia de Leicestershire.

De acordo com o membro das forças de segurança, o edifício em que ocorreu a explosão consistia numa loja e num apartamento de dois andares.

Apesar de a causa ainda não ter sido apurada, a polícia recusa, de momento, a hipótese de terrorismo.

Aos órgãos de comunicação locais, os vizinhos disseram ter ouvido um ruído parecido ao de um sismo no final da tarde de domingo, quando se deu a explosão.