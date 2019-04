Sobe para nove número de mortos em desabamento de prédios no Rio de Janeiro

Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de mortos causados pelo desabamento de dois edifícios, na sexta-feira, no Rio de Janeiro, subiu para nove depois de mais dois corpos terem sido encontrados.

No sábado à noite foram retirados do local os corpos de um menino e de uma mulher, , informou hoje o portal de notícias G1.

As buscas nos escombros de dois prédios que caíram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, prosseguem pelo terceiro dia e os bombeiros continuam a trabalhar à procura de sobreviventes, numa altura em que se prevê chuva forte para hoje à tarde. Quinze pessoas continuam desaparecidas.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, afirmou no local do acidente que as duas edificações que desabaram estavam num loteamento irregular.

A área em que os dois prédios desabaram faz parte de um complexo de comunidades pobres da zona oeste do Rio de Janeiro.