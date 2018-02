Ainda há 62 desaparecidos após sismo em Taiwan

Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

O número provisório de mortos devido ao sismo de magnitude 6,4 ocorrido na terça-feira à noite em Taiwan subiu para nove, havendo ainda 62 pessoas desaparecidas.

Seis edifícios de Hualien ficaram bastante danificados e três deles ruíram parcialmente, incluindo um hotel, cujo piso térreo abateu, matando um funcionário e deixando outros dois presos nos escombros.

O sismo ocorreu às 23.50 horas locais (15.50 horas em Portugal continental), com epicentro a 18 quilómetros da cidade de Hualien e foi sentido em toda a ilha, incluindo na capital, Taipé.

De acordo com as autoridades, pelo menos 256 pessoas ficaram feridas.

As equipas de socorro prosseguem as operações de busca e salvamento no local.