Sobe para quatro o número de mortos do ataque em Estrasburgo

Hoje às 15:03, atualizado às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de vítimas mortais provocadas pelo ataque de terça-feira em Estrasburgo, França, subiu para quatro.

Segundo a BFM TV, a vítima é um cidadão afegão, que estava em morte cerebral.

Chérif Chekatt, o francês de 29 anos que, na terça-feira, abriu fogo perto do Mercado de Natal de Estrasburgo, França, provocando a morte a quatro pessoas e ferindo mais de uma dúzia, foi morto pela polícia na quinta-feira à noite.

O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque através da agência de propaganda daquele grupo extremista, Amaq, referindo-se ao atirador como um "soldado" do grupo. Num comunicado, citado pelo grupo de monitorização de redes extremistas SITE, dizem que Chérif Chekatt "fazia parte dos soldados do Daesh e conduziu esta operação em resposta ao apelo para atingir os cidadãos [dos países] da coligação internacional" que combate o grupo terrorista na Síria e no Iraque.