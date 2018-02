Sobrevivente de ataque em Paris processa redes sociais por ajudarem terroristas

Hoje às 14:44 Facebook

Uma americana que estava em Paris no fatídico 13 de novembro, em 2015, quando um grupo de terroristas matou 130 pessoas, processou o Facebook, o Twitter e a Google por ajudarem o autoproclamado Estado Islâmico (EI) a crescer.

Mandy Palmucci, uma consultora na área da tecnologia, estava no café La Belle Equipe, onde morreram 19 pessoas. Na passada semana, apresentou queixa contra o Facebook, o Twitter e a Google, por terem ajudado os terroristas nas suas atividades.

Apesar de já terem passado mais de dois anos, a mulher diz que ainda sofre consequências emocionais do ataque, lembrando-se dos gritos das vítimas. Na queixa, apresentada em Chicago, a mulher advoga que o grupo só atingiu o nível de terror verificado em Paris - e mais tarde replicado em Manchester, Londres e Barcelona - graças às redes sociais.

"Sem as plataformas de media social, o crescimento do EI, até se tornar no grupo terrorista mais temível do mundo, não seria possível", disse, citada pelo "Chicago Sun Times". O advogado que a acompanha no caso explica que o grupo tem cerca de 70 mil contas no Twitter, que publicam cerca de 90 tweets por minuto.

O documento com 128 páginas explica a forma como o grupo de terroristas foi usando as redes sociais para se promover, dando como exemplo a decapitação de James Foley, jornalista americano, assassinado em 2014. O vídeo da sua morte foi amplamente divulgado nas redes sociais, de forma particular no YouTube.

O advogado alega que, para além "do sentido de autenticidade e legitimidade" dado pela promoção nas redes sociais, foi através destas redes que o grupo conseguiu apoio financeiro. Adicionalmente, alegam que as empresas "lucraram com a presença dos terroristas" através das publicidades pagas do EI.