Sobrevivente de cancro atravessa o canal da Mancha a nado quatro vezes sem parar

Sarah Thomas, de 37 anos, foi a primeira pessoa a nadar, numa prova de resistência, quatro vezes o canal da Mancha. Fez 215 quilómetros em 54 horas e dedicou a conquista a outros sobreviventes de cancro da mama.

Sarah Thomas foi diagnosticada com um cancro da mama agressivo em novembro 2017 e submeteu-se a quimioterapia, cirurgia e radiação. Segundo a sua equipa, usava a natação como uma forma de lutar contra a doença que a fez parar de competir por um ano.

Esta terça-feira, a mulher canadiana tornou-se a primeira pessoa a nadar o canal da mancha quatro vezes sem parar. O máximo que já tinha sido feito por outros quatro nadadores era percorrer o canal três vezes sem parar.

Sarah começou a maratona às 12.07 horas na manhã de domingo e terminou, depois de 54 horas a nadar, às 2.48 horas de terça-feira. Devido às marés, a viagem que era para ser de 135 quilómetros alargou-se para os 215 quilómetros.

Durante a prova, no Facebook, um membro da equipa disse que as condições na volta final foram "escuras, ventosas e agitadas". "Era suposto ser a etapa mais desafiadora da prova, por favor, mantenham as boas vibrações no caminho dela!".

Um observador oficial da prova disse que a nadadora tinha testado os limites de resistência. "É incrível e absolutamente inspirador. No final, ficamos muito emocionados ", disse Kevin Murphy.

"Não consigo acreditar que fizemos isto", disse à BBC Sarah, que antes da prova tinha admitido que estava com medo do desafio. "Estive à espera deste mergulho mais de dois anos e lutei tanto para chegar aqui. Estou 100%? Não ", disse ela. "Mas estou no melhor que posso estar agora, com o que passei, com mais luta do que nunca."

"Dedico isto a todos nós, que nos perguntamos com desespero sobre o que vem a seguir, e lutamos através da dor e do medo de superar", disse ela.