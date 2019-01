Sobrevivente do 11 de setembro morreu em atentado terrorista no Quénia

Hoje às 12:14, atualizado às 12:15 Facebook

Americano que sobreviveu ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, está entre 24 vitimas confirmadas do ataque ao complexo de luxo em Nairobi, realizado esta esta terça-feira.

Jason Spindler, um dos sobreviventes ao ataque da al-Qaeda às Torres Gémeas, em Manhattan, encontra-se entre as vitimas mortais do ataque a um complexo luxuoso localizado na zona administrativa na capital do Quénia, Nairobi, pelo grupo al-Shebab.

"Enquanto milhares de pessoas fugiam do World Trade Center em colapso no centro de Manhattan, Spindler fez o oposto, correu diretamente para os escombros e para ajudar as pessoas", contou o colega de quarto da faculdade, Kevin Yu, ao jornal The Washington Post, na quarta-feira. Na época, o norte-americano trabalhava no banco de investimentos Salomon Smith Barney.

Dezassete anos depois, o norte-americano, proprietário da empresa de consultoria e investimentos I-Dev, encontrava-se a trabalhar num projeto no Quénia, exatamente no mesmo hotel que os elementos da célula terrorista atacaram.

As autoridades não divulgaram a identidade de Jason, mas a mãe, Sarah Spindler, confirmou à cadeia de televisão NBC que uma das vítimas mortais é o filho.

Jason encontrava-se em Nairobi porque "estava a tentar fazer uma mudança positiva nos mercados do terceiro mundo" disse a mãe da vítima. "Todos sentimos muito a falta dele. E é tão triste que uma pessoa tão brilhante seja levada pelo terrorismo", acrescentou.

A família de Jason vai viajar até ao Quénia para recolher o corpo. Segunda-feira, dia em que Jason completaria 41 anos, vai ser realizado uma cerimónia de homenagem.