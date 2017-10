Sobrevivente do incêndio na Torre Grenfell reencontra gato perdido nas chamas

Ontem às 22:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Kerry O'Hara, uma sobrevivente do incêndio na Torre Grenfell, em Londres, julgou que tinha perdido o seu gato para sempre, depois de se terem separado durante a evacuação do edifício, onde morreram mais de 70 pessoas. Mas dois meses depois, teve uma surpresa. acreditou que o seu gato tinha morrido nas chamas. Até que se voltaram a reencontrar dois meses depois.

A 14 de junho, Kerry O'Hara, de 53 anos, escapou do sexto andar da Torre Grenfell, em Londres, durante o incêndio que matou mais de 70 pessoas, mas foi obrigada a deixar o seu gato para trás.

Quando Kerry se apercebeu que a Torre Grenfell estava em chamas, entrou em pânico. "Criei um plano para colocar Rosey no carregador e cobri-lo com uma toalha molhada, mas estava em pânico e com medo", afirma Kerry. Por isso, acabou por sair deixando o animal para trás. Ao sair para fugir, "Rosey estava no sofá a olhar para mim. Nunca pensei voltar a vê-la", diz ao jornal britânico "The Guardian".

"Não conseguia ver nada, estava tudo muito escuro. Tinhas as mãos nas paredes, de forma a chegar às escadas. Tossia e gritava por ajuda. Consegui descer ao segundo andar e aí um bombeiro agarrou a minha mão e encaminhou-me até à saída. Eu olhava por cima do meu ombro e parecia que estava num sonho", contou O'Hara.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Nos dias e semanas que se seguiram ao incêndio, O'Hara regressou várias vezes à policia perto de Grenfell, para perguntar se alguém tinha visto um gato preto e branco e chegou a colar cartazes na área a informar sobre o desaparecimento, mas infelizmente começou a aceitar a perda do seu animal.

Dois meses depois, uma residente dos Jardins de Oxford, a menos dum quilómetro da torre onde ocorreu o incêndio, encontrou um gato assustado. Levou-o ao veterinário e através do chip conseguiu descobrir a morada da dona.

"Eu recebi uma chamada de alguém a dizer que julgava ter encontrado o meu gato. Só perguntava: ela está bem? Está queimada? Mas tinha apenas um arranhão no nariz. Ela reconheceu-me mal me viu. Agora não tiro os olhos de cima dela", confessou emocionada pelo reencontro.