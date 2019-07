Socialista italiano David-Maria Sassoli eleito presidente do Parlamento Europeu

Ivete Carneiro, em Estrasburgo Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Parlamento Europeu elegeu o socialista italiano David-Maria Sassoli como presidente para os próximos dois anos e meio.

Não é o nome indicado pelos líderes europeus no final de um Conselho extraordinário que distribuiu os cargos de topo da União Europeia valorizando o eixo franco-alemão, porque, assinalou o ex-presidente António Tajani, o Parlamento Europeu é "livre e autónomo" e não funciona com base em decisões externas. A verdade é que a votação num socialista reflete a decisão externa, mudando-lhe apenas o nome.

Sassoli foi eleito com 345 votos, mais 11 do que os necessários para a maioria absoluta.

Tajani saudou aquela que seria uma "escolha livre, independente de qualquer indicação externa", e seria secundado por vários dos candidatos, nos discursos de apresentação, com a alemã Ska Keller (Verdes) a ser a mais contundente. "Não podemos aceitar que a presidência desta casa seja moeda de negociação" nos corredores do Conselho Europeu, disse, insistindo na importância da autonomia da instituições e do mandato que saiu das urnas em maio, nas eleições mais participadas de sempre, com 51% de afluência.

O agora eleito David-Maria Sassoli também insistiu na necessidade de o PE "afirmar o caráter central" que tem, "a sua autonomia, os valores da democracia que representa".