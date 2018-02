"Socorro", rapariga pede ajuda por telefone antes de ser violada pelo tio

Ontem às 17:36 Facebook

Um homem de 25 anos foi detido, na quinta-feira, suspeito de violar a sobrinha, de 15 anos, no Brasil. A rapariga conseguiu ligar ao pai a pedir ajuda.

Foi por telefone que a vítima enviou uma mensagem de áudio para o pai a pedir ajuda. "Socorro, o tio está a tentar violar-me", pode ouvir-se na gravação a que o "Globo" teve acesso,

Depois de receber a mensagem, o pai dirigiu-se para casa para tentar evitar o pior. Nesse período, a rapariga tentou livrar-se do homem, irmão do pai, que a atacava. "Ele arrastou-a para a minha cama e tentou violá-la", contou o pai da jovem, ainda a recuperar do choque.

Pouco depois de ter recebido o alerta, a Polícia Militar encontrou o suspeito, na Vila de São José, no estado estado de São Paulo.

"Ele confessou o crime e disse que está arrependido. É consumidor de drogas e álcool. Apesar de não ter existido relação sexual, aos olhos da lei ele cometeu o crime de violação", explicou Sidney Barbosa, da Polícia Militar.

O homem incorre numa pena que pode ir até aos 12 anos de cadeia.