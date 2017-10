Soldado da ONU morre em ataque no Congo

Hoje às 12:02 Facebook

Um soldado das Nações Unidas foi morto, esta segunda-feira, durante um ataque a uma base da organização na República Democrática do Congo pelo grupo armado do Uganda, Forças Democráticas Aliadas.

De acordo com a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO), 12 capacetes azuis da Organização das Nações Unidas (ONU) ficaram feridos no mesmo ataque.

As Forças Democráticas Aliadas lançaram a ofensiva na região de Beni, na província do Kivu Norte, onde se registam combates entre o grupo armado do Uganda e as forças da República Democrática do Congo.

"A base de Mamundioma, entre Kamango e Mbau, foi atacada às 5.30 horas (3.30 em Lisboa)", acrescentou um porta-voz da ONU, adiantando que foi convocada uma reunião de emergência nas instalações das Nações Unidas em Kinshasa.

"Uma força da ONU foi projetada na zona, por terra e por meios aéreos", disse a mesma fonte, sublinhando que os feridos foram transportados para um hospital de campanha das Nações Unidas em Goma (Kivu).

O grupo armado ugandês, no ativo há mais de 20 anos, tem mantido atividade na zona nos últimos meses.