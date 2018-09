Soldado norte-americano morto na Somália

09 Junho 2018 às 01:10 Facebook

Um soldado das forças especiais dos EUA foi morto na sexta-feira durante um ataque na Somália, que também provocou quatro feridos norte-americanos e um somali.

"Houve um ataque na Jubaland, na Somália, e um norte-americano morreu, quatro ficaram feridos, tal como um parceiro" local, avançou à agência AFP fonte do Departamento da Defesa.

Os EUA estão a assistir as forças somalis contra os membros da Al-Qaeda filiados no grupo Al-Shebab.

As forças norte-americanas sob o comando dos EUA para África, o designado Africom, são parceiras da missão da União Africana no país, cuja sigla em Inglês é Amisom, e das forças somalis no quadro de operações de contraterrorismo. Com frequência, realizam operações relâmpago e ataques através de aparelhos voadores não tripulados, os designados drones, contra campos de treino dos Al-Shebab na Somália.

Assim, na noite de quarta-feira para quinta-feira, participaram num ataque repentino contra os Al-Shebab perto de Afgoye, uma cidade estratégica situada a uma trintena de quilómetros a noroeste de Mogadiscio. A Africom desmentiu na sexta-feira que esta operação tenha causado vítimas civis.

Em 2017, um soldado dos "Navy Seals", a tropa de elite da Marinha, foi morto durante um ataque noturno na Somália, tornando-se o primeiro norte-americano morto em combate depois dos acontecimentos do "Black Hawk Down", em 1983, quando 18 norte-americanos morreram durante a batalha de Mogadíscio.

Desde 2007, os Al-Shebab combatem para derrubar o governo somali reconhecido internacionalmente.