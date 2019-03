Soldado ucraniano morre em confrontos no leste separatista pró-russo

Hoje às 19:33 Facebook

Um soldado ucraniano morreu e quatro outros ficaram feridos, este sábado, em confrontos no leste separatista pró-russo da Ucrânia, anunciou o Exército, na véspera das eleições presidenciais no país.

De acordo com o Exército, a situação no leste do país "agravou-se significativamente" nas últimas 24 horas, com um soldado morto e quatro feridos por morteiros e fogo de artilharia.

As autoridades separatistas pró-Rússia não relataram nenhuma perda do seu lado, segundo adianta a AFP.

O confronto entre as forças de Kiev e os separatistas pró-russos já fez mais de 13 mil mortes desde 2014. A assinatura de acordos de paz em fevereiro de 2015 e vários períodos de tréguas diminuíram significativamente o nível de violência, mas há registo do ressurgimento de confrontos esporádicos, já que o acordo político sobre o conflito está parado.

Kiev e os países ocidentais têm acusado a Rússia de apoiar militar e financeiramente os rebeldes, o que Moscovo nega.

Os ucranianos vão este domingo escolher o novo Presidente do país, numa eleição disputada por 39 candidatos. Todos os candidatos revelam simpatias com a possibilidade de adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO e não escondem a antipatia para com as posições russas, dizendo mesmo que a Rússia é "um país agressor".