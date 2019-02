Soldados abrem fogo contra civis e fazem dois mortos na Venezuela

Hoje às 15:08 Facebook

Duas pessoas terão morrido, esta sexta-feira, na fronteira da Venezuela com o Brasil. Os soldados tentaram bloquear a passagem de ajuda humanitária e foram confrontados por populares.

O portal venezuelano "El Estímulo" diz que os soldados venezuelanos dispararam contra civis matando duas pessoas e ferindo 15.

O incidente aconteceu na vila de Kumarakapai quando um grupo de civis tentava assegurar a passagem de ajuda humanitária na fronteira entre o Brasil e a Venezuela.

O jornal "The Washington Post" explica que quando os locais tentaram impedir os veículos do exército venezuelano de avançar, os soldados abriram fogo. Entre as vítimas mortais está Zorayda Rodriguez, de 42 anos.

Segundo a agência Venepress, um grupo de indigenas terá avançado contra os soldados depois dos disparos, raptando três deles que ainda estão sob custódia.

Na quinta-feira, o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ordenou o encerramento das passagens de fronteira da Venezuela com o Brasil. "Decidi (que) no sul da Venezuela (...) a partir das 20 horas de hoje (meia-noite de sexta-feira em Portugal continental) (...) fica encerrada total e absolutamente, até nova ordem, a fronteira terrestre com o Brasil", anunciou Maduro numa reunião com militares no forte Tiuna de Caracas, o maior quartel do país.