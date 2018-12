Soldados curdos conquistam última cidade do Estado Islâmico na Síria

Hoje às 10:11 Facebook

Soldados curdos conquistaram, esta sexta-feira, com o apoio dos Estados Unidos, a última cidade mantida pelo grupo Estado Islâmico, depois de dias de intensas batalhas no único enclave remanescente no leste da Síria.

A queda de Hajin é um golpe para os extremistas. A cidade era a sua principal fortaleza no último pedaço de terra que ainda controlavam no leste da Síria, perto da fronteira iraquiana. Contudo, o grupo Estado Islâmico ainda detém algumas aldeias próximas.

As Forças Democráticas Sírias (SDF, sigla em inglês) lideradas pelos curdos têm lutado para conquistar Hajin e as aldeias vizinhas da província de Deir el-Zour ao longo dos últimos três meses. Nas últimas semanas, a ofensiva intensificou-se com a chegada de reforços do norte da Síria.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha, disse que a SDF conquistou Hajin ao início da manhã de hoje, após violentos combates sob a cobertura de ataques aéreos da coligação liderada pelos EUA.

Disse ainda que alguns combatentes do grupo Estado Islâmico se retiraram para as aldeias e que a luta continua nos campos fora de Hajin, enquanto combatentes da SDF continuam a perseguir os extremistas.

O ativista europeu Omar Abu Layla, do grupo de controlo DeirEzzor 24, confirmou que a cidade foi tomada, acrescentando que alguns combatentes do grupo Estado islâmico ainda estão escondidos em pequenas bolsas nos subúrbios de Hajin.

Esta zona era o lar de cerca de 15 mil pessoas, incluindo dois mil atiradores do grupo Estado Islâmico que têm lutado com contraofensivas e ataques suicidas.

Nos últimos dias, centenas de civis conseguiram fugir do enclave para áreas controladas pelo SDF a leste do rio Eufrates e para regiões sob controlo do governo na margem oeste do rio.