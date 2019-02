Soldados russos proibidos de usar smartphones

Hoje às 18:44 Facebook

O parlamento russo proibiu os soldados de usar smartphones enquanto estão de serviço, após o uso das redes sociais levantar questões de segurança nacional.

Os soldados russos estão proibidos de usar telemóveis com acesso à Internet e capacidade de recolher imagem. Mais de 400 dos 450 legisladores do parlamento russo votaram a favor da lei, na terça-feira.

A lei impede os membros das forças armadas russas de partilharem informações pessoais ou militares, que possam revelar a atividade dos mesmos, incluindo a publicação de fotografias, vídeos e localizações nas redes sociais, com o objetivo de proteger informações militares secretas, segundo o governo russo.

"O objetivo desta legislação não é complicar a vida dos militares, mas garantir a segurança dos mesmos contra a exposição", afirmou o deputado Vladimir Bogodukhov, citado pela BBC.

As preocupações com a segurança militar aumentaram nos últimos anos, quando as imagens que os soldados publicaram no Instagram ou no Vkontakte - uma rede social russa - e suas mensagens no Twitter e outras redes sociais revelaram a presença militar da Rússia no leste da Ucrânia e na Síria, contradizendo as alegações feitas pelo governo de não ter tropas nesses locais.

A lei põe em vigor uma norma de 2017 do Ministério da Defesa da Russia que recomendava aos soldados máxima discrição.