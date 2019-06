Sommaroy, a ilha que se quer ver livre do tempo

Hoje às 17:03 Facebook

Sommaroy é uma ilha norueguesa conhecida por ter os conceitos de dia e noite distorcidos. Nos meses de maio a julho, o sol não se põe na ilha.

Os 350 habitantes de Sommarøy estão a juntar assinaturas para pedir ao parlamento nacional, que a ilha norueguesa seja a primeira zona livre do tempo no mundo. A abolição dos horários de funcionamento e a dispensa de relógios no território são os pedidos dos habitantes, que desejam poder "fazer o que querem, quando querem", de acordo com Kjell Ove Hveding, o líder da campanha.

Ao não anoitecer, a iluminação natural existente 24 horas por dia, durante 69 dias, permite que os habitantes, cujas principais fontes de rendimento são o turismo e a pesca, façam as atividades quotidianas a qualquer momento. Os moradores da ilha, localizada no Círculo Polar Ártico, acrescentam: "Aqui nós aproveitamos cada minuto do sol da meia-noite, e sim, um café com os amigos na praia às 2 horas é uma coisa normal."

"Em todo o mundo, as pessoas são caracterizadas por stresse e depressão", disse Hveding em entrevista à emissora norueguesa NRK, divulgada pelo jornal inglês "The Guardian". "Em muitos casos isso pode estar ligado à sensação de estar preso pelo relógio. Nós seremos uma zona livre de tempo onde todos podem viver as suas vidas ao máximo... O nosso objetivo é fornecer total flexibilidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se quiser cortar a relva às 4 da manhã, então pode fazer isso."