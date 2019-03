"Somos de extrema necessidade". A frase que define o movimento Vox

Maria João Morais Hoje às 13:30 Facebook

"Somos de extrema necessidade". A frase tornou-se habitual nos dirigentes do Vox, soltada de cada vez que lhes perguntam se o partido é de extrema-direita.

Rodrigo Alonso, deputado da formação no Parlamento andaluz, repete-a ao JN. Não que tenha problemas com a designação: "Se defender a unidade de Espanha é ser de extrema-direita, então, somos de extrema-direita", afirma.

É no gabinete do Vox no Parlamento da Andaluzia, em Sevilha, que o deputado recebe o JN. De um lado, a bandeira de Espanha; por trás, o retrato do rei Felipe VI. Na lapela, destaca-se o verde do pin do partido e na pulseira o vermelho e amarelo da "rojigualda". Quanto ao discurso, difere pouco do utilizado pelo líder da formação, Santiago Abascal, que, além da defesa acérrima da nação espanhola, dirige os seus ataques à imigração, às políticas que protegem as mulheres da violência de género ou às leis que pretendem dar justiça às vítimas do franquismo. Apesar da retórica "politicamente incorreta", a estratégia está a dar frutos e surpreendeu até os próprios dirigentes do partido.