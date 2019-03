Sondagens em Espanha indicam vitória do PSOE sobre bloco da Direita

Hoje às 10:56 Facebook

Várias sondagens publicadas domingo e segunda-feira em Espanha indicam que os socialistas do PSOE ganhariam as eleições legislativas de 28 de abril, mas teriam muita dificuldade em conseguir os apoios necessários para Governar.

A intenção de voto dos espanhóis neste momento também mostra que o bloco de partidos de direita - PP (Partido Popular, direita), Cidadãos (direita liberal) e Vox (extrema-direita) - não consegue reunir os votos suficientes para ser alternativa ao atual executivo minoritário socialista.

Segundo as sondagens publicadas domingo e segunda-feira nos jornais "El País", "ABC", "La Voz de Galicia" e "El Confidencial", o PSOE conseguiria ter entre 26,9 e 30,9% dos votos e o PP 18,9 a 21,9%, seguidos pelo Cidadãos com 13,1 a 17,7%, os Unidos Podemos (extrema-esquerda) 11,3 a 13,4 e o Vox 10,2 a 13,9%

Para governar, o PSOE teria de repetir o atual pacto instável com o Unidos Podemos, os nacionalistas bascos e os independentistas catalães; ou aliar-se com o Cidadãos, que já recusou qualquer aliança pós-eleitoral com os socialistas.

Se este cenário de grande fragmentação política se confirmar nas eleições gerais de 28 de abril, será muito difícil encontrar uma solução para o atual impasse político no país.

Nas eleições de 2016 para o atual parlamento (Congresso dos Deputados), o PP obteve 33,0 dos votos, o PSOE 22,7%, o Unidos Podemos 21,1 %, o Cidadãos 13,1% e o Vox 0,2%.

O primeiro-ministro socialista espanhol, Pedro Sánchez, convocou eleições legislativas antecipadas para 28 de abril, as terceiras em menos de quatro anos, depois de o parlamento ter chumbado a 13 de fevereiro último o seu projeto de Orçamento para 2019.

Pedro Sánchez, secretário geral do PSOE e primeiro-ministro em exercício, justificou a sua decisão porque "entre não fazer nada", continuando a governar com o orçamento do chefe do Governo anterior, Mariano Rajoy, do Partido Popular (PP, direita), e "dar a palavra aos espanhóis", prefere a segunda opção.

A queda do Governo deveu-se principalmente à falta de apoio dos partidos independentistas catalães na aprovação do orçamento para 2019, depois de terem ajudado em junho do ano passado o PSOE a chegar ao poder.