Starbucks adverte para substância cancerígena no café

A Starbucks e outras empresas que comercializam café vão passar a ter de colocar, nas embalagens vendidas na Califórnia, uma etiqueta que alerte para o "risco significativo" de presença de substância cancerígena, decidiu um juiz de Los Angeles.

Segundo a agência Reuters, a decisão judicial chega depois de uma organização sem fins lucrativos, que não é identificada, ter processado cerca de 90 cadeias de venda de café, incluindo a multinacional Starbucks (existente em Portugal), invocando a violação de uma lei da Califórnia, que exige que as empresas alertem os consumidores para a possibilidade de os produtos conterem químicos.

O juiz Elihu Berle decidiu que todas empresas em causa devem advertir para o risco da presença da acrilamida, um composto orgânico considerado cancerígeno pela Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, pertencente à Organização Mundial de Saúde, e que deriva do processo de torrefação do grão de café.

A acrilamida produz-se durante a prepação de muitos outros alimentos ricos em carbohidratos, como bolachas, pão e batatas, sendo gerada em altas temperaturas. No entanto, segundo o jornal espanhol "El Mundo", vários estudos determinaram que o composto só pode ser prejudicial para a saúde se a concentração do mesmo for elevada.

Em caso de incumprimento da regra imposta pelo tribunal, a Starbucks e restantes companhias terão de pagar multas milionárias. As empresas têm até dia 10 de abril para recorrerem da decisão, vista como "exagerada e enganadora" por parte da Associação Nacional do Café, que defende que o consumo moderado da bebida pode ser benéfico para a saúde.