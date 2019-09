Subiu ao Monte Branco e deixou lá uma máquina de remo

Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Matthew Disney queria subir a montanha mais alta da Europa, enquanto carregava uma máquina de remo, para angariar dinheiro para instituições de caridade, que prestam cuidados aos veteranos britânicos. A subida correu mal e teve de deixar o peso extra perto do cume, gerando críticas em França.

Disney tentou escalar a montanha mais alta da União Europeia com a "máquina de remo" às costas no dia 30 de agosto. O objetivo era subir até o cume da montanha e depois "remar" 4.810 metros, que é a altura da montanha, de forma a angariar dinheiro para as causas dos veteranos.

Quando chegou a um abrigo a 4.418 metros, já muito próximo do cume, o tempo previsto de visibilidade que tinha para "remar" na máquina ia ser de sete horas a menos do que tinha planeado. As condições não estavam agradáveis para continuar a escalar com a máquina e optou por deixá-la no local. "Falei com as pessoas que me acompanhavam e decidimos voltar para trás. A segurança é primordial para mim. E estava a carregar comigo a máquina", disse ele.

Numa carta aberta, o presidente da câmara de Saint-Gervais Les Bains, Jean-Marc Peillex, criticou Matthew e reclamou que o equipamento teria de ser retirado do pico por um helicóptero. Anunciou que enviaria a conta da remoção da máquina à Embaixada do Reino Unido em Paris. "O custo da operação está estimada em 1.800 euros. Se os britânicos querem deixar a União Europeia, primeiro precisam de liquidar as suas dívidas", disse ele.

No entanto, Matthew disse à BBC que pretende voltar e remover o equipamento. "Eu já estive em montanhas em 13 países com a máquina de remo. Eu tenho apreço pela natureza e montanhas. Não estou lá para brincar. Acho que o presidente da câmara exagerou. As minhas intenções eram conseguir sensibilizar as pessoas para as causas dos veteranos".

Mas, segundo a BBC, não é a primeira vez que um objeto estranho é deixado numa montanha. Em 2006, foi encontrado um piano perto do pico de Bem Nevis, na Escócia; em 2011, um veículo foi abandonado no topo do Monte Snowdon, no país de Gales; e, em 2013, foram encontrados restos de um polvo no pico mais alto de Inglaterra, Scafell Pike.