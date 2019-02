Sueca que impediu deportação de homem afegão multada por desobediência

Hoje às 18:50 Facebook

Uma estudante sueca que transmitiu em direto no Facebook, em julho do ano passado, um protesto contra a deportação de um afegão foi considerada culpada de violar as leis de aviação sueca e multada em 285 euros.

Em julho de 2018, Elin Ersson recusou-se sentar-se quando entrou num avião da Turkish Airlines, no aeroporto Göteborg Landvetter, impedindo-o de descolar para Istambul para evitar a deportação de um afegão de 50 anos, requerente de asilo e condenado, que estava também no avião, alegando que enquanto houvesse passageiros em pé o avião não poderia levantar voo. Vários passageiros alinharam com a jovem até que o requerente de asilo foi retirado do avião.

Ersson embarcara para, inicialmente, impedir a deportação de Ismail Khamari, mas o afegão de 26 anos não estava no avião, tendo sido deportado separadamente. Vendo o outro requerente de asilo, manteve o protesto, que teve uma receção dúbia na Suécia, onde se têm reforçadas as atitudes anti-imigração.

O advogado de Ersson, Tomas Fridh, citado pelo jornal britânico "The Guardian", prometeu recorrer da decisão. "O objetivo de Elin não era cometer um crime ou violar a lei - o seu protesto pode ser visto como tendo elementos de desobediência civil, mas, neste caso, o que era certo era também legal."

"O meu ponto de partida é que ele [o deportado] é um ser humano e merece viver. Na Suécia não temos pena de morte, mas a deportação para um país que está em guerra pode significar a morte. Se alguém cometeu um crime, pode ser preso e cumprir a pena na Suécia", justificou Elin aos media suecos.