Suíça cria unidade militar para lutar contra pirataria informática

O Exército suíço vai ter uma unidade dedicada à ciber-defesa com entre 100 a 150 especialistas em informática e com 400 a 600 militares.

A Suíça anunciou que não vai organizar esta estrutura com uma lógica de ciber-batalhão, como propunha uma moção parlamentar.

As instituições que formam e treinam os recrutas vão procurar detetar os que têm dotes para a matéria, para que recebam instrução específica em ciberdefesa, avançou a agência noticiosa helvética ATS.

Esta unidade vai ser constituída depois de em 2017 a empresa suíça fabricante de armas e sistemas de defesa RUAG ter sido alvo de um grave ataque de ciber-espionagem, no qual foram roubadas informações do serviço de mensagens do governo federal e várias de índole industrial.