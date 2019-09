Supremo do Brasil defende livro com imagem gay

Leonor Paiva Watson Hoje às 00:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu este domingo ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) do Brasil, que solicitou a revogação da decisão de um juiz que permitiu ao município do Rio de Janeiro apreender livros oferecidos a menores porque aqueles abordavam o tema da homossexualidade. O pedido foi feito pela procuradora, Raquel Dodge, que vai ser brevemente substituída.

Esta decisão acrescenta assim um capítulo à polémica provocada pelo prefeito do Rio de Janeiro, o pastor evangélico Marcelo Crivella, que na quinta-feira protestou contra a exposição na Bienal do Livro de uma banda desenhada que mostrava uma ilustração de dois jovens homossexuais a beijarem-se.

Recorde-se que, depois de manifestar o seu desagrado perante a banda desenhada em questão, Marcelo Crivella enviou à Bienal, na sexta-feira, uma equipa de fiscais para apreender os livros, considerados inapropriados para menores.

O prefeito, que é evangélico, alegou que a legislação determina que publicações com conteúdo considerado impróprio para menores, mas dirigido a um público infantojuvenil, têm que estar envoltas em plástico negro e ter os respetivos avisos, para que os pais decidam se autorizam ou não o acesso. No entanto, um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a pedido dos organizadores da Bienal, decidiu que a prefeitura não pode impor esse tipo de restrições por se tratar de uma medida de censura e um atentado à liberdade de expressão.

Não contente, Marcelo Crivella recorreu e a decisão anterior foi revogada pelo juiz Claudio de Mello Tavares, também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sucederam-se manifestações contra Crivella e a PGR delegou no Supremo uma decisão final. O Supremo ouviu a PGR.