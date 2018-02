Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou esta quarta-feira o pedido de libertação imediata ("habeas corpus") do empresário luso-brasileiro Raul Schmidt, cuja extradição é reclamada pelo Brasil no âmbito do caso Lava Jato.

Raul Schmidt, após ser detido a 3 de fevereiro no Sardoal, distrito de Santarém, interpôs um pedido de "habeas corpus" no Supremo Tribunal da Justiça, evitando a sua imediata extradição para o Brasil, anteriormente decidida pela Relação de Lisboa.