Surto de sarampo colocou dezenas de bebés em risco num hospital da Suécia

Um caso de sarampo num profissional de saúde num hospital da Suécia, registado no final do ano passado, levou a que dezenas de recém-nascidos tivessem recebido profilaxia pós-exposição.

Segundo um boletim do Centro Europeu de Controlo de Doenças, no final do ano passado foi detetado no Hospital Sahlgrebska, em Gotemburgo, um caso de infeção de sarampo num profissional de saúde que trabalhava na área da saúde materna.

Quase 70 recém-nascidos que pudessem ter estado expostos à infeção receberam então profilaxia pós-exposição.

Entre dezembro de 2017 e meados de janeiro, a Suécia reportou 26 casos relacionados com o mesmo surto.

Portugal detetou esta semana um surto de sarampo no qual a maioria dos casos suspeitos tem ligação laboral ao hospital Santo António, no Porto.

Até ao momento há 21 casos confirmados, de um total de mais de 50 casos suspeitos.