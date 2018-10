Surto viral mata seis crianças nos EUA

Hoje às 11:29 Facebook

Twitter

Um surto viral é responsável pela morte de seis crianças e vários doentes num centro médico em Nova Jérsia, nos EUA.

À BBC, autoridades estaduais confirmaram um total de 18 casos de adenovírus entre pacientes pediátricos num centro de Enfermagem e Reabilitação.

Este tipo de vírus, segundo as mesmas fontes oficiais, costuma provocar "pequenas lesões", mas teve um efeito severo em seis crianças "que estavam medicamente frágeis".

O centro médico já foi encerrado e as autoridades estão a investigar o caso. Ainda não se sabe o dia exato em que a propagação do vírus começou.



O portal de informação "NewJersey.com" explica que, no dia 18 de outubro, foi enviada aos pais das crianças infetadas uma carta dando conta do incidente.

Apesar das várias tentativas para confirmar o caso, a BBC não obteve qualquer resposta por parte dos responsáveis deste centro médico com gestão privada.

Combinação de fatores revelou-se fatal

As crianças envolvidas no incidente tinham "o sistema imunológico severamente comprometido", sendo mais suscetíveis ao vírus, explicou o departamento de saúde daquele estado norte-americano.

"A combinação de uma estirpe mais violenta do vírus, juntamente com uma população mais frágil, levou a um surto mais grave", explicou fonte médica.

O que é um adenovírus?

O adenovírus é um tipo de vírus que normalmente se espalha através do contacto, dos espirros ou da tosse. As diferentes estirpes de adenovírus podem manifestar-se de várias maneiras, sendo a mais comum sintomas de gripe, bronquite, pneumonia e diarreia.

Apesar dos casos mais graves serem raros, o vírus pode causar complicações em doentes que se encontrem em situações mais frágeis.