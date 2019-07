Suspeita de gás sarin obriga a evacuar edifício do Facebook

Ontem às 22:59 Facebook

Um pacote que detetou positivo no teste do gás sarin foi encontrado num armazém do Facebook, perto da sede da empresa, na Califórnia, EUA, esta segunda-feira. Várias pessoas foram retiradas do local.

De acordo com a "Time", Anthony Harrison, porta-voz da rede social, adiantou que quatro edifícios foram evacuados e que se encontram encerrados. Um pacote suspeito foi deixado esta segunda-feira. "As autoridades ainda não confirmaram a substância encontrada", referiu.

Uma simples gota de sarin na pele pode causar suores e espasmos musculares. A exposição a elevadas quantidades pode provocar paralisia, insuficiência respiratória e nos casos mais graves a morte.

"Temos dois possíveis casos, mas, até ao momento, não apresentam qualquer sintoma", disse, citado pela "Sky News", um elemento da equipa de segurança.