Suspeito de ataque em Westminster é britânico

Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

A unidade de contraterrorismo da Polícia Britânica divulgou que o suspeito do ataque perpetrado esta terça-feira junto ao Parlamento é um cidadão britânico de 29 anos, confirmando igualmente a realização de buscas em vários locais na zona centro de Inglaterra.

Um homem conduziu hoje de manhã um Ford Fiesta prateado contra as barreiras de segurança localizadas em frente ao Parlamento britânico, no Palácio de Westminster, em Londres, atropelando peões e ciclistas pelo caminho.

O condutor do automóvel foi detido no local. Três pessoas ficaram feridas no ataque, mas nenhuma corre risco de vida.

No âmbito da investigação deste caso, a polícia informou hoje à tarde, num comunicado, que estão a decorrer buscas em duas habitações em Birmingham e em outra casa em Nottingham.

Na mesma nota informativa, as autoridades confirmaram que o suspeito detido é um cidadão britânico de 29 anos e que o indivíduo está a ser interrogado numa esquadra de polícia na zona sul de Londres.

O homem é suspeito de planeamento de um ato terrorista.

A polícia precisou que o Ford Fiesta prateado envolvido neste ataque estava registado no nome de um particular e que o veículo fez a viagem de Birmingham para Londres na noite de segunda-feira.

O carro circulou entre as áreas londrinas de Westminster e de Whitehall das 6 até às 07.37 horas, hora em que foi perpetrado o ataque.

A unidade de contraterrorismo da polícia britânica referiu ainda que não foram realizadas, até ao momento, outras detenções relacionadas com esta investigação.