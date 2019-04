Suspeito de balear e degolar português no Brasil entregou-se à polícia

Hoje às 11:37 Facebook

A Polícia Civil do Paraná, no Brasil, deteve um homem procurado há quatro anos pela alegada autoria do homicídio de um português, na cidade de Curitiba, em setembro de 2015.

Diego Rodrigues dos Santos, de 29 anos, apresentou-se à polícia na companhia de um advogado na tarde de quinta-feira e ficou detido, apesar de reclamar inocência. "Foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por haver tortura, motivação fútil e nenhuma possibilidade de defesa", informou a Polícia Civil do Paraná (PCPR), em comunicado.

O português Bruno Guilherme Martins Moreira, foi encontrado sem vida, baleado e com o pescoço cortado, embrulhado num cobertor no rio Passaúna, em 2015, pouco mais de um ano depois de se ter mudado para o Brasil.

Segundo a PCPR, Bruno Martins mudou-se para o Brasil, acompanhado da mulher, em março de 2014. Algum tempo depois, a esposa regressou a Portugal.

Bruno permaneceu em Curitiba, a viver de dinheiro que a mãe lhe depositava. Três meses depois da partida da mulher, foi viver para a casa de Diego, com quem desenvolveu uma amizade, no bairro de Santana, em Curitiba.

De acordo com testemunhas, no dia 7 de setembro de 2015, o suspeito chegou do trabalho e teria ficado irritado ao ver a vítima sentada em frente ao computador sem fazer nada. "Momento em que disparou um tiro em sua cabeça e em seguida passou a agredi-lo com socos e chutes. Na sequência, o homem arrastou a vítima até a cozinha e cortou seu pescoço com uma faca", lê-se no comunicado da PCR.

O suspeito terá enrolado o corpo de Moreira num cobertor, transportando-o até o Rio do Passaúna, onde foi encontrado no dia 9 de setembro de 2015 por pescadores. "Como a vítima não tinha familiares no Brasil, quem foi fazer o reconhecimento do corpo foi o próprio suspeito", recorda o comunicado da PCPR.

Quando a viúva chegou ao Brasil, viu o suspeito com alguns objetos pessoais da vítima, o que gerou uma certa desconfiança. "A PCPR acredita que o crime foi motivado por ganância, pois o suspeito sabia todos os dados bancários da vítima e tinha conhecimento do dinheiro que ele recebia mensalmente de sua mãe."