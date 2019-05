Suspeito do ataque de Lyon foi detido

Hoje às 09:45, atualizado às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia francesa deteve o suspeito do ataque da passada sexta-feira, em Lyon. Um pacote armadilhado explodiu e causou 13 feridos.

O anúncio da detenção foi feito, esta segunda-feira, pelo ministro do Interior Christophe Castaner, através de uma mensagem na rede social Twitter e sem adiantar mais pormenores.

O procurador da República de Paris, Rémy Heitz, anunciou no sábado que tinham sido acionados "todos os meios" para "encontrar rapidamente" o presumível autor do atentado ocorrido, na sexta-feira à tarde, numa rua em Lyon, que fez 13 feridos.

As autoridades francesas procuravam um homem captado nas imagens do circuito de videovigilância da zona a circular de bicicleta de cara tapada e que alegadamente deixou o pacote armadilhado em frente a uma padaria na Rua Victor Hugo, uma artéria pedonal muito próxima da Praça Bellecour, no centro da cidade. O suspeito terá entre 30 e 35 anos.

A investigação judicial, aberta inicialmente por tentativa de homicídio, foi transferida para o Ministério Público de Paris, que centraliza os casos de terrorismo em França.

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou a explosão na terceira maior cidade francesa como um "ataque".