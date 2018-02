Suspeito leva polícia ao encontro de braços e torso de mulher desaparecida

Hoje às 16:00 Facebook

Um turista norte-americano, de visita ao Japão, levou a polícia ao encontro dos braços e do torso de uma japonesa desaparecida, cuja cabeça foi encontrada no interior de uma mala na casa onde o homem estava.

Yevgeniy Vasilievich Bayrakta, de Nova Iorque, terá informado as autoridades, no dia 25 de fevereiro, de que se tinha desfeito do corpo de uma mulher. "Abandonei o corpo de uma mulher que estava comigo", disse o homem, segundo avança o jornal "Asahi Shimbu".

O homem foi detido e é o principal suspeito do desaparecimento e assassinato de uma mulher de 27 anos, que não foi identificada. Apesar de todos os indícios apontarem para ele, Yevgeniy ainda não foi formalmente acusado de assassinato.

O homem, que está há cerca de um mês no Japão, já tinha sido confrontado pelas autoridades, na quinta-feira, quando foi descoberta a cabeça da mulher numa mala, no local onde Yevgeniy estava a pernoitar.

No domingo, o suspeito levou a polícia até ao local onde os braços, as pernas e o torso estavam, em zonas separadas numa região montanhosa entre a cidade de Quioto e Osaca. Os vários membros aparentam ter sido cortados com o auxílio de uma faca. A polícia acredita que os restos mortais pertencem a uma mulher que desapareceu no dia 16 de fevereiro.

A mulher foi vista com Yevgeniy pela última vez nas imagens de videovigilância de uma estação de comboios, em Osaca, poucas horas antes de ter desaparecido. Mais tarde, o homem foi filmado, junto do apartamento onde estava, a sair várias vezes com uma mala na mão. O casal terá estabelecido contacto pela primeira vez através das redes sociais e desenharam um plano para a realização de uma viagem pelo país.

Ao canal televisivo "Nippon TV ", os pais do suspeito disseram que o filho negou a acusação e afirmaram que Yevgeniy sempre sonhou casar com uma mulher japonesa.